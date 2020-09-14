Петербургский «Зенит» ведет в счете по итогам первого тайма в матче с тульским «Арсеналом» в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, после первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыл Андрей Мостовой на 25-й минуте встречи, подобрав мяч после удара Данила Кругового. Затем преимущество «Зенита» увеличил Артем Дзюба на 31-й минуте игры с передачи Малкома.

Если «Зенит» победит «Арсенал», то сможет вновь возглавить турнирную таблицу в РПЛ. После 6 туров команда Сергея Семака находится на третьем месте с 13-ю очками за четыре победы и одну ничью.

Главный арбитр встречи — Павел Кукуян, на боковых линиях ему помогают Дмитрий Сафьян и Александр Богданов.