В сети появились списки участников первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Информация размещена на портале «Спорт вокруг».

В женском катании выступят Анна Щербакова, Евгения Медведева, Анна Фролова и Майя Хромых, София Сарновская, Ангелина Чаплыгина и Камила Султанмагомедова.

В мужском катании программы представят Максим Варакин, Даниял Ибрагимов, Артём Ковалев, Егор Мурашов, Роман Савосин, Александр Самарин и Илья Яблоков.

В парном катании выступят Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Балабанова/Алексей Святченко.

В списках не значатся ранее заявленные Макар Игнатов, Антон Шулепов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Аннабель Морозов/Андрей Багин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Вполне возможно, эти фигуристы будут представлены в окончательных версиях списков.