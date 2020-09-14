«Арсенал» сократил разрыв в счете в матче с «Зенитом»

Тульский «Арсенал» сократил разрыв в счете в матче против петербургского «Зенита» в 7-м туре Российской Премьер-лиги.

За «Арссенал» на 60-й минуте забил гол белорусский полузащитник Юрий Ковалев. Автором результативной передачи стал Артём Сокол.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», в матче продолжается второй тайм, на данный момент счет 2:1 в пользу хозяев.

За «Зенит» в первом тайме отличились Андрей Мостовой на 24-й минуте и Артем Дзюба на 31-й минуте с передачи Малкома.

Если «Зенит» победит «Арсенал», то сможет вновь возглавить турнирную таблицу в РПЛ. После 6 туров команда Сергея Семака находится на третьем месте с 13-ю очками за четыре победы и одну ничью.