Российский футбольный тренер, наставник клуба «Зенит-2» Владислав Радимов оценил дебют форварда Александра Кокорина за московский «Спартак».

Слова Радимова цитирует портал Sport24. По словам эксперта, Кокорин вышел на поле в матче 7-го тура против ЦСКА после травмы, и надо подождать, посмотреть на футболиста и дать ему время — только тогда можно будет что-то говорить о его игре и его форме.

«Как оценю его дебют? Если ты проиграл в дерби с ЦСКА, то, конечно этот дебют можно назвать неудачным», — сказал Радимов.

Напомним, «Спартак» проиграл ЦСКА со счетом 1:3 в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги, Александр Кокорин вышел на поле вместо Зелимхана Бакаева в начале второго тайма и не отметился результативными действиями.