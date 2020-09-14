Российский хореограф, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о выступлении Михаила Коляды на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

В своем «Инстаграме» Авербух выложил фото с Колядой и поздравил фигуриста с отличным прокатом произвольной программы.

«Рад, что наше сотрудничество привело к такому результату. Программа, которую мы сделали никого не оставила равнодушным», — сказал специалист, добавив, что уверен — Коляду впереди ждут победы.

Также Авербух поблагодарил Алексея Мишина, тренера Михаила Коляды, за оказанное доверие. «Очень ценю.

P.S. Фото втроём (смотрите внимательнее) тоже дело рук великого тренера)», — заключил Авербух.

Напомним, Илья Авербух стал постановщиком произвольной программы Михаила Коляды под музыку из кинофильма «Нуреев. Белый ворон».