Российский полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин забил гол в матче против тульского «Арсенала» в матче 7-го тура РПЛ.

На 86-й минуте встречи Ерохин забил мяч за «Зенит» с передачи Юрия Жиркова. Один из боковых арбитров поднял флажок, просигнализировав об офсайде. Позднее главный арбитр встречи Павел Кукуян обратился к арбитрам VAR и засчитал гол Ерохина после просмотра видеоповтора — офсайда в игре не было.

Два первых мячя «Зенита» были забиты в первые полчаса игры: сначала отличился Андрей Мостовой, затем забил Артем Дзюба с передачи Малкома.

В составе «Арсенала» гол забил Юрий Ковалев с передачи Артема Сокола.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, счет в игре на данную минуту 3:1 в пользу хозяев.