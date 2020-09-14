Петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» и вновь вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. На игре присутствовало чуть более 21 тысячи болельщиков.

Первый гол в матче забил форвард «Зенита» Андрей Мостовой на 25-й минуте игры. Затем на 31-й минуте встречи отличился Артем Дзюба с передачи Малкома.

Во втором тайме «Арсенал отыграл один мяч стараниями Юрия Ковалева, однако затем «Зенит» вновь восстановил преимущество в два мяча благодаря голу Александра Ерохина на 86-й минуте игры.

После 7-ми туров команда Сергея Семака имеет в активе 16 очков и является единоличным лидером РПЛ.