Петербургский «Зенит» на своем поле победил тульский «Арсенал» в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра прошла на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. Авторами мячей в составе «сине-бело-голубых» стали Артем Дзюба, Андрей Мостовой и Александр Ерохин. За «Арсенал» один мяч забил Юрий Ковалев.

Победа над «Арсеналом» помогла «Зениту» вновь подняться на вершину турнирной таблицы. Теперь у команды 16 очков после 7 туров РПЛ.

Лучшие кадры с матча — в фоторепортаже от Nevasport: