Российский теннисист Андрей Рублев сыграет против аргентинца Факундо Багниса в первом круге «Мастерса» ATP в Риме.

Игра состоится сегодня, 15 сентября, на одном из кортов «Форо Италико». Пока начало встречи назначено на 12:00 по московскому времени, однако в течение дня игра может сдвинуться.

Рублев является 9-й ракеткой турнира, в то время как его соперник пробивался в основную сетку через квалификацию. На данный момент Рублев занимает 12-е место в рейтинге 52-недель ATP, Багнис идет на 135-й строчке.

На прошлой неделе Андрей Рублев вылетел с US Open. Теннисист дошел до стадии четвертьфинала, в котором проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву.

Призовой фонд «Мастерса» в Риме составляет 3,854 миллиона евро.