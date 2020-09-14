Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об игре своей команды в матче 7-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Слова Семака цитирует портал Sport24. По мнению тренера, «Зенит» хорошо сыграл первый тайм, однако после перерыва команда утратила интенсивность и позволила «Арсеналу» перехватить инициативу. Один из хороших ударов «Арсенала» стал голов. «Дальше игра была нервной. Но смогли довести дело до победы», — отметил Семак, назвав победу непростой , но заслуженной.

По мнению тренера, все дело в психологии. «Когда первый тайм удается, это иногда расслабляет. Но и соперник стал играть более интенсивно. Мы стали играть менее организованно», — отметил тренер.

Напомним, «Зенит» победил «Арсенал» со счетом 3:1.