Российские теннисистки Вера Звонарева, Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова проведут первые матчи основной сетки на турнире «Премьер» WTA в Риме.

Матчи пройдут сегодня, 15 сентября, на кортах комплекса «Форо Италико».

Вера Звонарева и Дарья Касаткина сыграют матч против друг друга. Звонарева является 181-й ракеткой мира, Касаткина идет на 74-й строчке рейтинга 52 недель WTA.

Светлана Кузнецова встретится с американкой Бернардой Перой. Россиянка сейчас занимает 38-е место в рейтинге 52 недель WTA, ее оппонентка идет на 60-й строчке.

На данный момент оба матча запланированы на 11:00 по московскому времени, позже они получат новые временные слоты.

Призовой фонд турнира WTA категории «Премьер» в Риме составляет примерно 1,7 миллиона евро.