Серебряный призер Олимпийских игр-1980, экс-фигурист и тренер Сергей Шахрай высказал мнение о выступлении Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России.

Слова Шахрая приводит портал «Советский спорт».

По мнению эксперта, в короткой программе Трусовой появились признаки работы с новым тренером Евгением Плющенко, в то время как произвольная еще не может удовлетворить поклонников Саши.

«Программа поставлена на музыку из различных интерпретаций «Ромео и Джульетты». Однако Джульетта в исполнении Трусовой пока – это сплошная погоня за четверными, про Ромео она вовсе не думает», — отметил Шахрай.

Напомним, Александра Трусова откатала короткую программу по трек «Apassionata» в исполнении Secret Garden, а в произвольной программе зашла на три четверных прыжка.