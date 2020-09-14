«Ростов» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 0:0.

«Ростовчане» за весь матч нанесли 11 ударов по воротам соперника, игроки «Локомотива» били по воротам 7 раз. Три удара «Ростова» пришлись в створ ворот, «Локомотив» лишь раз заставил Сергея Песьякова сделать сейв.

Желтыми карточками в матче отметились Алексей Ионов в составе хозяев и Владислав Игнатьев и Гжегож Крыховяк в составе гостей.

«Ростов» благодаря ничейному результату сравнялся по очкам с «Рубином» и «Динамо» и делит с ними 5-7 места в турнирной таблице, «Локомотив» идет на 9-10 месте с 9-ю очками, как и у екатеринбургского «Урала».