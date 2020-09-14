Российский биатлонист Карим Халили высказал мнение о норвежском олимпийском чемпионе Йоханнесе Бё.

В интервью, размещенном на ютуб-канале Союза биатлонистов России Халили отметил, что ходят разные разговоры по поводу одаренности Бё.

«Если читать его интервью, то не сказать, что человек очень много тренируется, что он пашет и уделяет тренировкам гораздо больше времени, чем все остальные», — отметил Халили, добавив, что в большей степени успехи Бё — от природы.

По мнению Халили, Бё может быть самым талантливым биатлонистом планеты, однако тяжело об этом говорить, поскольку Уле Эйнар Бьорндален выигрывал и этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Йоханнес вроде пока не пробовал.», — отметил Халили, отметив, что Бьорндален добивался успеха из-за того, что очень много работал.