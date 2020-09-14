Российский хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказал мнение о выступлении двукратной чемпионки Европы и мира Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России.

Слова Авербуха цитирует портал РИА Новости.

«Мне понравилась произвольная программа Жени Медведевой с точки зрения постановки и интересных находок. А что касается всего остального… Надо набирать форму», – отметил Авербух.

Также специалист отметил, что выступления на контрольных прокатах Камилы Валиевой было прекрасным, однако неправильно обсуждать его в контексте конкуренции в сборной. «Мы просто знаем наше будущее», — отметил специалист.

Напомним, Евгения Медведева представила произвольную программу под музыку из «Цирка дю Солей», однако не смогла чисто ее исполнить и завалила несколько прыжков, а также хореографическую дорожку с колесом.