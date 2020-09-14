15 числа ночью состоится важный хоккейный матч для «Вегас» и «Даллас». Для команд это будет пятая встреча финальной серии в рамках Западной конференции. Общий счёт серии составляет 3:1 в пользу «Далласа».

«Вегас»

Команда стоит в шаге от пропасти, ещё одно поражение и можно сказать прощай мечте о Кубке Стенли. А зная то, как играет «Вегас» можно уверенно сказать, что ещё не всё потеряно и именно этот пятый матч будет очень жёстким.

Касательно игровой формы этих парней сомнений нет. Статистика говорит о том, что «Вегас» постоянно играет с позиции силы и чаще владеет преимуществом, однако результатов от этой многообещающей игры нет.

Канадский тренер Питер Дебур в своём интервью говорил, что команда прикладывает отличные усилия и создаёт много перспективных моментов, но им нужно больше забивать.

Да и в обороне мы действительно в порядке. На мой взгляд, сегодня мы заслужили больше голов. Мы создали несколько опасных ситуаций и два или три раза попали в штангу, — завершил свою мысль тренер.

«Даллас»

«На одном игроке каши не сваришь». Именно так говорят эксперты, когда речь заходит про «Даллас». Предыдущий матч практически полностью вытащил на себе Антон Худобин.

Если бы не шикарные сейвы голкипера по ходу турнира, то команда точно не была сейчас здесь. В плей-офф российский игрок совершил 527 сейвов, что является лучшим результатом среди голкиперов.

Сам Антон скромничает, говоря, что он просто не упускает шайбу из вида и быстро реагирует на неё.

Однако помимо Антона на площадке есть ещё игроки, без которых «Даллас» не выиграют, вот тут и начинаются проблемы. Эксперты считают, что в этом противостоянии встретятся команды с разными стилями игры, причём «Вегасу» будет проще.

Прогнозы

Пятый матч не должен быть каким-то необычным, всё те же команды, всё те же стратегии и тактики. Аналитики считают, что «Вегас» будет чувствовать себя на поле более раскованно и играть с позиции силы, а «Даллас» поставит всё на Анона Худобина и будет обороняться. Как бы это банально не звучало, но кто пробует рано или поздно добьётся своей цели.

Если «Вегас» будут играть так, как играли всегда, то именно в этот день их ждёт победа. Лучшей ставкой, по мнению экспертов, будет победа или ничья «Вегасов» + ТБ 4.5 с коэффициентом 2.40.