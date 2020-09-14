Главные новости из мира спорта — в традиционном дайджесте от Nevasport:

«Зенит» победил «Арсенал» и снова вышел на первое место в РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» и вновь вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. За «Зенит» забили Андрей Мостовой, Артем Дзюба и

«Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 7-го тура РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 0:0.

Тим выиграл US Open, уйдя в финале с 0:2 по сетам

В Нью-Йорке завершился финальный матч Открытого чемпионата США в мужском разряде. В решающей игре сошлись Александр Зверев и Доминик Тим. Победу в тяжелейшей игре одержал австриец, обыгравший немца со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6. Тим уступил в первых двух сетах, затем взял три партии подряд, победив в решающей на тай-брейке.

Кудерметова вылетела с турнира в Риме в первом круге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела с турнира в Риме в первом круге, уступив в матче чешской спортсменке Барборе Стрыцовой. Игра прошла на одном из кортов «Форо Италико» и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу представительницы Чехии. Спортсменки провели на корте чуть более полутора часов.

Хачанов не сумел выйти во второй круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов уступил норвежцу Касперу Рууду в игре первого круга представительного турнира в Риме. Счет встречи — 3:6, 6:3, 1:6. Матч продолжался два часа тринадцать минут. За это время Хачанов сделал четыре эйса, одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех

Блинкова обыграла Тайхман и вышла во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла швейцарскую спортсменку Хиль Белен Тайхман и квалифицировалась во второй круг турнира WTA в Риме. Спортсменки провели на корте «Форо Италико» 1 час и 15 минут и сыграли две партии. Счет по сетам 6:3, 6:3 в пользу Блинковой.

Александрова проиграла Рыбакиной на старте турнира в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти во второй круг турнира в Риме. В первом раунде соревнований она уступила в игре с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счётом 0:6, 4:6. Матч продолжался один час и одну минуту.

Рублев стал 12-й ракеткой мира

Обновленный рейтинг 52 недель АТР по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович, вторую строчку занимает испанец Рафаэль Надаль. Лучший из россиян Даниил Медведев остался на пятом месте. У полуфиналиста US Open 5890 очков. Прогресс показал Андрей Рублев, поднявшийся на две строчки — теперь у него двенадцатая позиция. У Рублева 2414 баллов. Карен Хачанов с 2200 баллами сохранил 16-ю строчку.