Дела у коллектива Dendi совсем не клеятся, парни проиграли Team Unique со счётом 2-0 и это стало шестым поражением подряд и четвёртым на BTS Pro Series Season 3: Europe/CIS, причём B8 не взяли ни одной карты.

Недавний решафл воодушевил парней, однако результат был очень краткосрочным. Несколько месяцев назад команда уже ставила первые для истории организации антирекорды в виде проигранных серий подряд и, похоже, намечается новый лузстрик.

Первая карта прошла полностью под диктовку Team Unique и даже сигнатурная Queen of Pain не спасла ситуацию. Вторая карта шла по похожему сценарию, но более близко. Но неосторожность в некоторых моментах привела B8 к резкому увеличению графика золота у оппонентов и уже на 26 минуте в Team Unique было преимущество в 15 000 золота.

Сейчас B8 занимают 9 место в групповой стадии. BTS Pro Series Season 3: Europe/CIS даёт много шансов командам и 8 из 9 команд проходят в следующую стадию. Первые 4 команды в верхнюю сетку, остальные — в нижнюю.