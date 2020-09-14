14 сентября произошло регулярное обновление рейтинга HLTV, и хоть изменения незначительные, картина достижений коллективов достаточно яркая.

Первое место за собой удерживают Vitality с 888 очками, однако к ним вплотную подобрались мастера онлайн-турниров Heroic, заняв второе место в рейтинге и имея 874 очка.

Рождённые Побеждать медленно, но верно возвращают свою былую форму уже дышат в спину G2, Complexity и BIG. А вот самой яркой звездой этого рейтинга стала команда GODSENT, выиграв LOOTBET Season 7 парни подялись на 10 мест вверх и теперь занимают 16 место.

Грустные новости для болельщиков Spirit и forZe, две остальные тир-1 СНГ-команды сдают свои позиции и спускаются всё ниже и ниже. Теперь «драконы» занимают 19 место, а forZe и вовсе 25.

Обилие онлайн-турниров по каждой дисциплине дали возможность тир-2 и тир-3 командам выстрелить и начать обыгрывать грандов сцены, ввиду отсутствия внешнего давления, которое есть на LAN-ивентах.

Но период мягко говоря, затянулся, об этом твердит каждый первый комментатор, аналитик и игрок. Об этом в том числе говорит и обновлённый рейтинг HLTV.