Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 10:12,  15 сентября 2020
Бокс/MMA
0

Трамп о бое Хабиб — Гэтжи: Я буду смотреть, это будет невероятный поединок

Трамп о бое Хабиб &#8212; Гэтжи: Я буду смотреть, это будет невероятный поединок
Дональд Трамп. Фото: Instagram

Президент США Дональд Трамп поделился ожиданиями от предстоящего поединка американца Джастина Гэтжи с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Трампа, Гэтжи предстоит грандиозный бой с бойцом номер один в рейтинге P4P. Трамп отметил, он будет смотреть бой, несмотря на то, что он будет прямо перед выборами.

«Тебе лучше поверить в это. Это будет невероятный бой», — заявил Трамп, слова которого приводит RT.

Отметим, Дональд Трамп встретился с президентом UFC Даной Уайтом и бойцами промоушена Колби Ковингтоном, Генри Сехудо и Джастином Гэтжи в ходе предвыборных встреч с избирателями. На встрече также присутствовал менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдел-Азиз.

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который запланирован на 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров