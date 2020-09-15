Трамп о бое Хабиб — Гэтжи: Я буду смотреть, это будет невероятный поединок

Президент США Дональд Трамп поделился ожиданиями от предстоящего поединка американца Джастина Гэтжи с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Трампа, Гэтжи предстоит грандиозный бой с бойцом номер один в рейтинге P4P. Трамп отметил, он будет смотреть бой, несмотря на то, что он будет прямо перед выборами.

«Тебе лучше поверить в это. Это будет невероятный бой», — заявил Трамп, слова которого приводит RT.

Отметим, Дональд Трамп встретился с президентом UFC Даной Уайтом и бойцами промоушена Колби Ковингтоном, Генри Сехудо и Джастином Гэтжи в ходе предвыборных встреч с избирателями. На встрече также присутствовал менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдел-Азиз.