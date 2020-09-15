Результаты тестов на коронавирус четырех футболистов английской премьер-лиги оказались положительными.

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, в АПЛ приняли решение не оглашать имен игроков, которые заразились инфекцией. Также решили не называть команды, в составе которых выступают футболист. Отмечается, в рамках последнего сеанса был проведен 2 131 тест. Все четыре инфицированных футболиста в данный момент находятся на самоизоляции и будут оставаться в ней минимум десять дней.

Отметим, английская премьер-лига, как и большая часть других европейских первенств, проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш АПЛ прошлого сезона был прерван в марте, но доигран летом 2020 года, чемпионский титул завоевал «Ливерпуль».