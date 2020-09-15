Бывший нападающий итальянского «Милана» Алешандре Пато может вернуться в Серию А.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира. По информации источника, 31-летний бразилец ведет переговоры сразу с несколькими клубами итальянского чемпионата.

Отметим, в данный момент Пато, который недавно объявил об уходе из «Сан-Пауло», находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне форвард провел в чемпионате Бразилии 11 матчей и забил в них три мяча. Его действующее соглашение было рассчитано до конца 2022 года.

Напомним, с 2008 по 2013 год Алешандре Пато выступал в составе «Милана». В Европе он также играл в «Вильярреале» и «Челси». Кроме того, у бразильца была двухгодовая командировка в Китай, где он выступал за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».