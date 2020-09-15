Турнир ATP в Санкт-Петербурге, который стартует 12 октября, опубликовал заявочный лист.

Напрямую в сетку попали россиянин Даниил Медведев (5-я ракетка мира), грек Стефанос Циципас (6); итальянец Маттео Берреттини (8), бельгиец Давид Гоффен (11), россиянин Андрей Рублев (12), канадец Денис Шаповалов (14), россиянин Карен Хачанов (16), швейцарец Стэн Вавринка (17), испанец Пабло Каррено-Буста (18), канадец Милош Раонич (19), болгарин Григор Димитров (22), хорват Борна Чорич (26) и другие игроки топ-50.

Отметим, организаторы турнира ATP в Петербурге не стали использовать опцию снижения призового фонда и сохранили его в размере приблизительно одного миллиона долларов.

Турнир повысился до статуса АТР 500. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) присвоила турниру категорию 500 сроком только на один год, поскольку на длительный срок данных свободных лицензий нет, а их стоимость составляет от 20 до 30 миллионов долларов.