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  • 10:14,  15 сентября 2020
ФК "Зенит"
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Дзюба обошел Халка по числу голов за «Зенит»

Дзюба обошел Халка по числу голов за &#171;Зенит&#187;
Артем Дзюба. Фото: Неваспорт/Михаил Киреев

Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отличился забитым мячом в матче седьмого тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Этот гол стал для нападающего 56-м в составе петербургского клуба в чемпионатах России.

Дзюба с 56 голами в 132 матчах вышел на третье место в истории «Зенита» по этому показателю, обойдя Халка, у которого 55 мячей в 97 встречах.

Второе место в списке бомбардиров сине-бело-голубых занимает Андрей Аршавин — у него 57 голов в 283 матчах. Рекорд принадлежит Александру Кержакову, который назабивал 120 голов в 289 матчах.

Напомним, после матчей в Лиге наций Артем Дзюба занес себе в актив 26 мячей за сборную России — до рекорда Александра Кержакова ему осталось четыре гола.

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