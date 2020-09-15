Дзюба обошел Халка по числу голов за «Зенит»

Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отличился забитым мячом в матче седьмого тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Этот гол стал для нападающего 56-м в составе петербургского клуба в чемпионатах России.

Дзюба с 56 голами в 132 матчах вышел на третье место в истории «Зенита» по этому показателю, обойдя Халка, у которого 55 мячей в 97 встречах.

Второе место в списке бомбардиров сине-бело-голубых занимает Андрей Аршавин — у него 57 голов в 283 матчах. Рекорд принадлежит Александру Кержакову, который назабивал 120 голов в 289 матчах.