Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о назначении Дэвида Эллерея советником генерального секретаря Российского футбольного союза.

Об этом сообщает «Москва.ру», которая цитирует пресс-службу красно-белых.

По словам Федуна, назначения Эллерея существенно повысит квалификацию арбитров в Российской премьер-лиге. Он отметил, что Эллерей является авторитетным арбитром, который стоял у истоков создания системы ВАР.

Федун добавил, что с приходом специалиста ВАР станет «настоящим ассистентом судей на поле, а не камнем преткновения». Владелец красно-белых подчеркнул, что опыт Эллерея позволит достичь такого же уровня футбольных судей в РПЛ, как в АПЛ.

Отметим, Дэвид Эллерей будет оказывать консультационную помощь по использованию ВАР в России.