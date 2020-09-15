В рамках подготовки к регулярному чемпионату-2020/21 среди мужских команд пройдет ежегодный предсезонный турнир Hockey Club Cup.

В этом году в турнире примут участие около тысячи хоккеистов из 39 команд, представляющих Петербург. Все команды разделены на пять дивизионов по уровню мастерства. В первый день турнира встретятся команды из дивизионов «Любитель», «Дебютант 3», «Дебютант 5А» и «Дебютант 5B». Все поединки будут проходить без зрителей.

Отметим, Санкт-Петербургская Хоккейная Лига (СПбХЛ) организована в 2007 году. Основным направлением деятельности СПбХЛ является организация и проведение соревнований по хоккею с шайбой среди непрофессиональных команд. Соревнования проводятся по единому регламенту международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).