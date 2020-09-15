Петербургский СКА сегодня, 15 сентября, сыграет с омским «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится в Московской области на арене «Балашиха». Начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Последний матч команд в Континентальной хоккейной лиге состоялся 30 января 2020 года, тогда армейцы дома одержали победу со счетом 1:0 в овертайме, победный гол забил воспитанник омского хоккея Владимир Ткачев.

В предыдущем туре регулярного чемпионата КХЛ команда Валерия Брагина одержала домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 5:2. «Авангард» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 2:3.