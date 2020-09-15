Стало известно, какую сумму петербургский «Зенит» был готов отдать за аргентинского полузащитника итальянского «Удинезе» Родриго де Пауля.

Как сообщает аргентинский журналист Сезар Луис Мерло, сине-бело-голубые предлагали за 26-летнего аргентинца 35 миллионов евро — именно такую сумму за де Пауля требует «Удинезе». Отмечается, сам игрок отказался от трансфера, потому что не заинтересован в продолжении карьеры в России. Известно, что на него также претендует «Лидс Юнайтед».

В прошлом сезоне де Пауль провел в составе «Удинезе» 35 матчей, на его счету семь голов и семь результативных передач. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Соглашение де Пауля с итальянским клубом истекает в конце июня 2024 года.