Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова высказалась о выступлениях девушек на контрольных прокатах.

По мнению Буяновой, на этих прокатах среди женщин явно выделялись две спортсменки — Александра Трусова и Камила Валиева. Буянова считает, что Трусова находится в прекрасной физической форме и идет вперед к своим высотам, а Валиева обладает фантастическими хореографическими данными и имеет прыжки ультра-си.

«Ее уровень совершенно не уступает взрослому катанию, она завораживает», – сказала Буянова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Тренер отметила, что Анна Щербакова обладает огромным потенциалом, но пока не находится в оптимальных кондициях. Специалист также призналась, что «болеет душой» за Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву.