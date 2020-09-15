Nevasport рассказывает о трендах 7-го тура в РПЛ, после которого снова поменялся лидер.

«Спартак» снова не первый, «Зенит» — лидер

Московский клуб не долго щеголял первым местом в чемпионате России, насладившись им только во время паузы на матчи сборные. В воскресенье состоялось московское дерби ЦСКА — «Спартак», в котором команда Доменико Тедеско была разбита со счетом 1:3. Красно-белых обошли сразу две команды. Еще накануне это сделал «Сочи», минимально обыграв «Ахмат» (0:1). А в понедельник лидерство себе вернул «Зенит», уверенно переиграв тульский «Арсенал» (3:1).

Качественная работа Карасаева в сложных моментах московского дерби

Арбитр Сергей Карасев справился со сложнейшем матчем ЦСКА — «Спартак». Как обычно, в матчах с участием «Спартака» пришлось принимать сложные решения. Карасеву они дались даже без подсказки VAR. Сперва он показал желтую, а не красную карточку армейцу Карпову за фол в самом начале матча. Затем арбитр не повелся на нырок Айртона и не поставил пенальти в его противоборстве все с тем же Карповым. И, наконец, правильно засчитал третий гол ЦСКА, продемонстрировав эталонные знания последних судейских трендов.

Кокорин впервые сыграл за «Спартак» — получилось не очень

Дебют Александра Кокорина в футболке «Спартака» пришлось ждать больше месяца. Форвард вышел на замену во втором тайме, создав грозную по именам связку с Александром Соболевым. Дебют получился неудачным. ЦСКА удалось лишить Кокорина мяча — бывший нападающий «Зенита» касался его считанное количество раз. В своем первом матче за «Спартак» Кокорин не показал ровным счетом ничего.

Коронавирус вновь вмешивается в расклад сил

Матч «Ротор» — «Краснодар» до последнего рассчитывали провести, однако большая группа больных COVID-19 в составе волгоградского клуба не позволило это сделать. Еще нет информации, что «Ротору» будет засчитано техническое поражение, матч пока просто перенесен.