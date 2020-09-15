Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан объяснила, почему на телеканале нет фигурного катания.

По словам Билан, поделиться правами с «Первым каналом» было принципиальным решением, потому что аудитория фигурного катания – женщины.

«Плюс Первый созданием интересных шоу вроде «Ледникового периода» немножко приучил зрителя, что это должно быть так. Поэтому весь контент фигурного катания должен быть на одном канале», — сказала Билан, слова которой приводит Sports.ru.

Билан добавила, что «Матч ТВ» не продает женскую аудиторию, а это бизнес. Она подчеркнула, канал потратил бы деньги на права, но не окупил бы их.

Ранее в сети появились списки участников первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.