Вторник 15 сентября начинается с интереснейших матчей в CS:GO и Dota 2. ESL Pro League Season 12 продолжается и вот-вот станут известны имена команд, прошедших в плей-офф стадию. Рассмотрим самые лучшие матчи киберспорта на сегодняшний день.

FaZe vs Spirit

ESL Pro League Season 12 Europe

FaZe Clan

До старта турнира можно было представить на последнем месте любую команду, кроме FaZe Clan, однако реальность бывает жестока. Легендарные игроки с лучшим индивидуальным скиллом не могут собраться и выиграть хотя бы одну карту.

Без каких-либо шансов европейский состав проиграл Vitality, fnatic, Astralis и mousesports. У FaZe есть минимальные математические шансы на выход в следующую стадию, но должны совпасть очень много моментов.

Spirit

На удивление, «драконы» показывают отличную игру. Мне очень нравятся последние игры парней, чего только стоит великолепный матч против NiP и Vitality.

Против этих сильнейших европейских команд СНГ-коллектив показал, что уже вырос из «тир-1.5» команды и теперь могут стабильно показывать достойные результаты.

Прогноз

Считаю, что сегодня отличным вариантом будет взять победу Spirit, матч для парней важный, да и соперник с текущей формой проходной.

Vitality vs Fnatic

ESL Pro League Season 12 Europe

Vitality

Здесь всё достаточно просто, на сегодняшний день французский коллектив занимает первое место в рейтинге HLTV и благодаря этому достижению уже можно понять, что будет проходить в матче.

Fnatic

Хоть 2 месяца назад мы все и боготворили fnatic, сейчас от них не осталось и даже половины той формы и индивидуального скилла. На мой взгляд, всё дело в однотипности онлайн-турниров. Плюсом является тот факт, что шведский состав состоит из очень звёздных игроков, которые выиграли всевозможные турниры и подняли заветные кубки. Поэтому можно сделать вывод, что парням просто не интересно играть.

Прогноз

Очевидная победа Vitality.

Team Empire vs B8

BTS Pro Series Season 3 Europe/CIS

Team Empire

Похожая ситуация проходит и с этим матчем, пускай и уровнем скилла пониже. С переменными успехами «имперцы» выступают уже достаточно давно и многие могут сказать, что успехов никаких нет, но точно не я.

Тренировки — очень долгий процесс, который только со временем может привести команду к высоким результатам. Вспомним предыдущий состав Alliance, парни несколько лет играли и набирались опыта и сейчас, в 2020 году, их выкупила организация Liquid.

Не то, чтобы я прям верил в Empire, тут дело в другом.

B8

Дело в них. Dendi и компания отметили вчера 7 поражение подряд со счётом 2-0. Ничего не клеится у ребят, и я даже не знаю, что им может помочь. Единственный вариант, чтобы Dendi пересел на «пятёрку» или «четвёрку» и оставил ключевую роль другому игроку. С помощью его опыта можно много добиться.

Прогноз

Матч в формате bo2, поэтому думаю, что Empire снова выиграют 2-0.