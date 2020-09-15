На бывшего футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Романа Широкова заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, поводом для заведения дела стал инцидент, который произошел во время любительского турнира между командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Тогда Широков напал на арбитра Никиту Данченкова и избил его после того, как судья показал экс-футболисту красную карточку.

Сначала Роман ударил судью по лицу, затем, когда тот упал, пнул его ногой в живот.

Данченков после произошедшего отправился в больницу, откуда вернулся только к 4 часам утра. По словам судьи, после этого он находился в нормальном состоянии, врачи наложили ему швы.