В Петербурге запланирован новый этап ремонтных и реставрационных работ «Церкви Божией Матери Милующей», которая находится на Большом проспекте Васильевского острова.

Как сообщает АБН, работы оцениваются в 328 миллионов рублей. Отмечается, ранее в этом здании находилась школа водолазов. По информации сайта госзакупок, подрядчик займется реставрацией и воссозданием живописи, а займется благоустройством прилегающей территории.

Заказчиком является ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Большая часть бюджетных средств, 305 миллионов рублей, будет выделена в 2020 году, еще 23 миллиона рублей подрядчик получит в следующем году.

Отметим, храм был заложен в 1889 году в память о короновании императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. В советское время он был закрыт, а в 1930-х помещение передали учебному отряду подводного плавания при Галерной гавани.