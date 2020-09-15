Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов поблагодарил фигуристку Александру Трусову за совместную работу.

«Александра Трусова, работать с тобой одно сплошное удовольствие! Твоя работоспособность и желание быть лучшей – двигатель для нас всех! Ты большая молодец. Стартуем в новый сезон! Я уверен, что с Евгением Плющенко и с нашим тренерским штабом все вместе мы сделаем все возможное, чтобы приумножить полученные результаты и достичь новых вершин! Всем спасибо за поддержку», – написал Михайлов в своем Instagram.

Напомним, Александра Трусова представила на контрольных прокатах короткую программу под композицию «Apassionata» от Secret Garden, а в произвольной программе «Ромео и Джульетта» прыгнула два четверных тулупа и упала с четверного лутца.