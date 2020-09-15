В матче с «Арсеналом» «Зениту» очень нужны были три очка. На вынесенный на понедельник матч команда выходила, уже зная, что домашняя победа позволит вернуться на первое место. Два нолика в графе забитые мячи в матчах с «Динамо» и «Локомотивом» тоже делали свое дело. Хотелось забить — и как можно больше.

Сергей Семак удивил уже стартовым протоколом, в котором не обнаружилось Ярослава Ракицкого, хотя накануне тренер «Зенита» говорил, что кроме Лунева и Дриусси, все здоровы. Отсутствие украинца (которым решили не рисковать) автоматически нарисовало два других решения — выход в основе Данилы Кругового на позиции левого защитника и перевод в центр обороны Дугласа Сантоса — главного в «Зените» по затыканию дыр.

Еще одно тактическое решение Семака — Малком и Мостовой начинали матч на не своих обычных флангах. То ли рулевой «Зенита» хотел этим удивить соперника, то ли не хотел, чтобы два не очень опытных игрока (Мостовой и Круговой) начинали матч на одной бровке. А может, тренерский штаб перестали устраивать однообразные смещения Малкома в середину, к которым «Зенит» все равно пришел.

В середине тайма Малком и Мостовой все равно поменялись флангами, но счет уже к тому времени был открыт. Первый гол придумали два новичка «Зенита» этого сезона. Круговой протащил мяч и решился на коварный удар. Мостовой добил мяч в сетку, ловко сыграв на добивании.

С этого момента «Зенит» плотно взял «Арсенал» в тиски и выпустил только во втором тайме, когда гол Ковалева подарил «Арсеналу» надежду на спасение. Снова включившись, «Зенит» стал допускать много брака в завершающей части, поставив под сомнение легкость в добыче результата.

«Зенит» победил во многом благодаря свежести своих новых футболистов. Мостового признали лучшим игроком матча. Круговой вряд ли был хуже, а то и лучше, поучаствовав в двух голах из трех. Лучшим же был, конечно, Вильмар Барриос, шлагбаумом пересекавшие многие попытки «Арсенала» создавать моменты.

На фоне удачной игры Мостового не слишком понятны слухи про Николу Влашича. Вряд ли они исходят от «Зенита», потому что платить огромные деньги, а затем вписывать хорвата в состав не так просто. Семаку, конечно, не помешает такой игрок, но скорее «Зениту» нужен футболист в двойку полузащитников, чем на фланг. Влашич же не сможет играть в паре с Барриосом, значит его нужно будет ставить либо налево (конкуренты Мостовой-Дриусси), либо в атаку, разбивая тандем Дзюба-Азмун.