Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол может стать футболистом немецкого «Ганновера».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, армейцы получили предложение от «Ганновера» по аренде полузащитника Яки Бийола до конца сезона с правом выкупа. Отмечается, хвбек готов дать согласие на переход в немецкий клуб, хотя ранее Бийол не был заинтересован в таком варианте, потому что хотел продолжить карьеру в АПЛ.

Напомним, Яка Бийол перешел в московский ЦСКА из «Рудара» летом 2018 года. Армейцы заплатили за игрока 400 тысяч евро. Полузащитник провел в составе московской команды 66 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Контракт Бийола с московским клубом рассчитан до июля 2023 года.