Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала фотографию из отпуска.

На снимке 26-летняя спортсменка, одетая в красный купальник, позирует возле скал.

Подписчики биатлонистки оценили ее новый пост соответствующими комментариями.

«Секс-символ мирового биатлона!», «Красотища-то какая!», «Ух, ну ты бомба, Вика!» — такие мнения можно встретить под фотографией Сливко.

Отметим, в 2016 году Виктория Сливко одержала победу на проходившем в Тюмени чемпионате Европы, выиграв гонку в сингл-миксте. В 2018 году она выиграла серебряные медали на чемпионате Европы в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке, а в 2020 году — ещё раз серебро чемпионата Европы в смешанной эстафете.

Ранее Сливко высказалась о работе с новым тренером женской сборной по стрелковой подготовке Алексее Волкове.