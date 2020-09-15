Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о решении фигуристки Алины Загитовой не выступать на контрольных прокатах сборной в Москве.

По словам Гончаренко, завершение будет тогда, когда Загитова сама об этом объявит. Тренер отметила, сейчас фигуристка сделала выбор: участие в «Ледниковом периоде» предпочла контрольным прокатам, и по этому шагу можно делать вывод о расставленных приоритетах.

«Но Алина – заслуженный человек, она оповестила об этом федерацию, думаю, было принято обоюдное решение. И ей дали, видимо, некие преференции. Но в любом случае выбор олимпийской чемпионки надо уважать. У нее своя жизнь, она вправе распоряжаться ей так, как считает нужным», – сказала Гончаренко, слова которой приводят «Известия».

Напомним, ранее Загитова объявила, что не выступит на контрольных прокатах сборной России, так как хочет сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.