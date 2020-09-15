Президент израильского хоккейного клуба «Бат-Ям» Евгений Гусин рассказал о возможном создании в стране команды Континентальной хоккейной лиги.

По словам Гусина, когда он возглавлял федерацию хоккея Израиля, руководство начало закладывать серьезную базу детско-юношеского хоккея. Гусин отметил, с годами популярность этого вида спорта стала расти, поэтому была поставлена цель сделать хоккей одним из ведущих видов спорта в стране.

Гусин добавил, в данный момент есть два города, которые готовы рассматривать вопрос строительства стадиона, речь идет о Тель-Авиве и Хайфе.

«В ближайшее время будет объявлен тендер на строительство ледового дворца. Как только его проведут, мы будем понимать сроки строительства, начнем более конкретно общаться со структурами, которые были бы готовы взять на себя финансирование клуба», – сказал Гусин, слова которого приводит ТАСС.

Функционер также рассказал, что в федерации уже начали работать над проектом создания команды КХЛ и обратились в лигу, которая сказала, что заинтересована в расширении и видит в Израиле перспективу.