Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани, направляясь на утреннюю тренировку своей команды.

Об этом сообщает Бизнес Online. По информации источника, авария с участием трех автомобилей произошла во вторник утром на улице Профсоюзной. BMW футболиста серьезных повреждений не получил, у него помяты передний бампер и крыло, разбилась фара. Кроме того, в машине сработали подушки безопасности. Отмечается, в результате аварии пострадала девушка, которая находилась в салоне другого участника ДТП, автомобиля Hyundai. Она была госпитализирована.

Как сообщили в пресс-службе казанского клуба, девушка, которая въехала в Игнатьева, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль футболиста.