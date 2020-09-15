Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о достижении Артема Дзюбы, который вошел в топ-3 бомбардиров в истории сине-бело-голубых.

По словам Медведева, быть в тройке лучших бомбардиров клуба, в котором играло множество известных нападающих, очень почетно.

«Аршавин, Халк, Кержаков, Казаченок, Желудков, Попович — далеко не полный список наших бомбардиров. Артем вписал свое имя в историю «Зенита» и, я думаю, что еще впишет не одним голом», — сказал Медведев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, гол в ворота «Арсенала» стал для нападающего 56-м в составе петербургского клуба в чемпионатах России. Дзюба с 56 голами в 132 матчах вышел на третье место в истории «Зенита» по этому показателю, обойдя Халка, у которого 55 мячей в 97 встречах.