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  • 14:59,  15 сентября 2020
Бокс/MMA
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Хабиб объяснил, почему неправильно сравнивать его с Мохаммедом Али

Хабиб объяснил, почему неправильно сравнивать его с Мохаммедом Али
Боец Хабиб Нурмагомедов. Фото: инстаграм спортсмена

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на попадание в пятерку самых влиятельных мусульман в мире.

По словам Хабиба, это накладывает большие обязательства и большую ответственность. Боец отметил, если кто-то и имеет право на ошибку, то у него это право очень маленькое.

Нурмагомедов добавил, что неправильно сравнивать его с Мохаммедом Али, так как все, что боксер делал за пределами клетки, несравнимо.

«В Америке не воспринималась другая раса, когда он был чемпионом. Его даже не обслуживали в ресторанах. Он изменил отношение к своей расе. Для того, чтобы нас можно было сравнить, мне надо пожить в его время и быть темнокожим. И тогда посмотрим, как бы я себя повел», – сказал Хабиб, слова которого приводит True Gym MMA.

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который запланирован на 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

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