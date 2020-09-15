Хабиб объяснил, почему неправильно сравнивать его с Мохаммедом Али

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на попадание в пятерку самых влиятельных мусульман в мире.

По словам Хабиба, это накладывает большие обязательства и большую ответственность. Боец отметил, если кто-то и имеет право на ошибку, то у него это право очень маленькое.

Нурмагомедов добавил, что неправильно сравнивать его с Мохаммедом Али, так как все, что боксер делал за пределами клетки, несравнимо.

«В Америке не воспринималась другая раса, когда он был чемпионом. Его даже не обслуживали в ресторанах. Он изменил отношение к своей расе. Для того, чтобы нас можно было сравнить, мне надо пожить в его время и быть темнокожим. И тогда посмотрим, как бы я себя повел», – сказал Хабиб, слова которого приводит True Gym MMA.