Испанский вингер английского «Уотфорда» Жерар Деулофеу может стать футболистом итальянского «Наполи».

Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, партенопейцы начали переговоры с «Уотфордом» по переходу игрока. Отмечается, «Наполи» хочет взять 26-летнего бывшего футболиста «Барселоны» и «Милана» в аренду с правом последующего выкупа. Известно, что итальянский клуб, возможно, включит в сделку пункт не о возможности, а об обязательстве выкупа. Также сообщается, что сам Деулофеу открыт переезду на «Сан-Паоло».

Отметим, соглашение Деулофеу с «Уотфордом» рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне испанец провел 30 матчей за «Уотфорд», забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о готовности клуба продать сенегальского защитника Калиду Кулибали и польского нападающего Аркадиуша Милика.