Английская «Астон Вилла» на официальном сайте сообщила о продлении соглашения с полузащитником Джеком Грилишем.

25-летний капитан команды из Бирмингема заключил контракт с «Астон Виллой», рассчитанный до 2025 года.

Отметим, предыдущее соглашение Грилиша с «вилланами» истекало в июне 2023 года.

Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы», он провел дебютный матч за главную команду бирмингемцев в сезоне-2013/14.

В прошедшем сезоне Джек Грилиш провел 41 поединок в составе клуба, отметился десятью забитыми голами и восемью результативными передачами. Кроме того, Грилиш был лидером АПЛ по количеству заработанных на себе фолов. Ранее сообщалось, что в английском футболисте заинтересован «Манчестер Юнайтед».