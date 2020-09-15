Своим мнением об игре своего однофамильца с Nevasport поделился бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

«Зенит» играл с «Арсеналом», один из голов забил мой однофамилец — Андрей Мостовой, который был признан лучшим игроком встречи. Это его первый мяч за «Зенит».

Давайте начнем с того, что его я еще заметил не игроком «Зенита». Года 3 назад, когда он выступал в «Долгопрудном» — в команде второй лиги. Почему я обратил внимание, потому что мне позвонили и сказали: «Мостовой — не твой родственник играет?» Навел все справки: нет, даже не дальний.

Ясно, что фамилия редкая, внимание я обратил и стал следить. Он оказался в «Зените-2». Я посмотрел его пару игр и понял, что парень с перспективой. Есть хорошие качества, на которых он играет — движение, скорость, обводка. Я не был удивлен, когда он раскрылся в «Сочи». Почувствовал, что он основной нападающий, вместе с Кокориным играл. Сейчас вернулся в «Зенит» и использует свой шанс.

В Зените» он немного зажат. Ясно, что не хватает раскованности — он и помоложе других. Во-вторых, он понимает, что играет не от того, что игрок основы. Так было в «Сочи», когда он знал, что он основной. Хороший пример с Полозом — был непонятно чего, а потом попал в «Ростов» и раскрылся, дошел до сборной. Затем поменял клуб, один, другой — и все это куда-то ушло. Мостовой получает свой шанс, поскольку у Дриусси травма.

Ясно, что ему не хватает каких-то качеств, однако многим футболистам не хватает. В нашем чемпионате многие средние футболисты считаются звездами. Он молодец, пользуется своими предоставленными шансами. Тем более, сезон длинноватый, скоро Лига чемпионов начнется. Травмы будут наверняка. Будет парень играть.

Меня вообще радует, что фамилия Мостовой будет еще несколько лет звучать в российском футболе.