Футбольный судья Никита Данченков прокомментировал новость о том, что на бывшего футболиста сборной России Романа Широкова заведено уголовное дело.

По словам Данченкова, официально ему правоохранительные органы ничего не сообщали по этому поводу, но учитывая, что ресурс новости авторитетный, он дает 97 процентов того, что эта новость правдивая.

Ранее сообщалось, что на бывшего футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Романа Широкова заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Поводом для заведения дела стал инцидент, который произошел во время любительского турнира между командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Тогда Широков напал на арбитра Никиту Данченкова и избил его после того, как судья показал экс-футболисту красную карточку.