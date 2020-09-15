Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев снялся в клипе певицы Анны Семенович.

В музыкальном видео под названием «Мани бой», помимо Губерниева и Семенович, снялся также актер Андрей Гайдулян. По сюжету между персонажами Губерниева, Семенович и Гайдуляна завязывается любовный треугольник.

Ранее в интернет попали снимки, на которых певица и телеведущий целуются у ворот одного из загородных поселков.

Отмечается, что Анна Семенович и Дмитрий Губерниев вместе приехали на машине к воротам и покидали дом держась за руки. До этого они вместе ездили в одном купе на «Славянский базар», который проходит в белорусском Витебске.

Позже Губерниев отреагировал на слухи о том, что у него роман с Анной Семенович. По словам комментатора, это был обычный рабочий момент.