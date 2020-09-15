Боснийский защитник Тони Шунич перешел из московского «Динамо» в китайский «Бэйцзин Гоань».

Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Детали сделки не уточняются.

«Мы благодарим Тони за три года в «Динамо» и желаем успехов в новом клубе!» — гласит сообщение «Динамо».

Отметим, Тони Шунич перешел в московский клуб летом 2017 года и в общей сложности провел за бело-голубых 79 матчей и забил пять голов.

Ранее стало известно, что полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой перешел в московское «Динамо». Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 22-летний футболист подписал контракт сроком на пять лет. В нынешнем сезоне полузащитник отыграл шесть матчей чемпионата России. Лесовой записал на свой счет два гола, один из них с пенальти.