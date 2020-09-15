В твиттере 5Mid появилась информация о том, что снайпер mousesports Озгюр woxic Экер скоро займёт место в FaZe Clan. Никто из организации пока что не подтвердил эту информацию.
ESL One Cologne 2020 Europe был последний для woxic в составе mousesports, а 27 августа игрока сразу исключили из состава и заменили на 17-летнего Bymas. ESL Pro League Season 12 проходит без Озгюра.
Кого именно заменит 22-летний игрок в FaZe Clan неизвестно, однако издание 5Mid уже не раз предугадывало грядущие трансферы.
Последние 18 месяцев игрок показывал достойные результаты в mousesports и помог коллективы выиграть следующие турниры:
— Первое место на ESL Pro League Season 10;
— Первое место на DreamHack Tours 2019;
— Первое место на Asia Championships 2019;
— Первое место на GG.Bet ICE Challenge 2020;
— Второе место на EPICENTER 2019.
11 августа команда подписала Маркуса Kjaerbye Кьебю и состав FaZe Clan сегодня выглядит следующий образом:
— Ховард rain Найгард
— Марсело coldzera Давид
— Никола NiKo Ковач
— Хельвийс broky Сауканц
— Маркус Kjaerbye Кьебю
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