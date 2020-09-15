В твиттере 5Mid появилась информация о том, что снайпер mousesports Озгюр woxic Экер скоро займёт место в FaZe Clan. Никто из организации пока что не подтвердил эту информацию.

ESL One Cologne 2020 Europe был последний для woxic в составе mousesports, а 27 августа игрока сразу исключили из состава и заменили на 17-летнего Bymas. ESL Pro League Season 12 проходит без Озгюра.

Кого именно заменит 22-летний игрок в FaZe Clan неизвестно, однако издание 5Mid уже не раз предугадывало грядущие трансферы.

Последние 18 месяцев игрок показывал достойные результаты в mousesports и помог коллективы выиграть следующие турниры:

— Первое место на ESL Pro League Season 10;

— Первое место на DreamHack Tours 2019;

— Первое место на Asia Championships 2019;

— Первое место на GG.Bet ICE Challenge 2020;

— Второе место на EPICENTER 2019.

11 августа команда подписала Маркуса Kjaerbye Кьебю и состав FaZe Clan сегодня выглядит следующий образом:

— Ховард rain Найгард

— Марсело coldzera Давид

— Никола NiKo Ковач

— Хельвийс broky Сауканц

— Маркус Kjaerbye Кьебю